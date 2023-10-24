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Нигериец Абдуллахи: в России всё просто прекрасно

Нигериец Абдуллахи: в России всё просто прекрасно
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Нигерийский полузащитник махачкалинского «Динамо» Самину Абдуллахи рассказал о жизни в России. По его словам, в стране всё просто прекрасно, его ничего не разочаровало. Также Абдуллахи рассказал о внимании к своей персоне в Дагестане.

«Что меня приятно удивило в России? Абсолютно всё! Поддержка болельщиков, заинтересованность в футболе и гостеприимное отношение ко мне.

Что разочаровало в России? Ничего. Всё просто прекрасно.

Когда я оказываюсь на улицах Дагестана, многие жители снимают меня на телефон или просят сфотографироваться с ними. Спрашивают ли люди, что я делаю в Дагестане? Практически нет. Чаще всего люди знают, что я здесь, чтобы играть в футбол», — приводит слова Самину Абдуллахи «Евро-Футбол.Ру».

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