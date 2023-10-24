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Нападающий «Рубина» Чумич: чувствую себя очень хорошо в России

Нападающий «Рубина» Чумич: чувствую себя очень хорошо в России
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Нападающий «Рубина» Никола Чумич заявил, что был бы счастлив остаться в Казани на долгие годы.

«Я чувствую себя очень хорошо в России. У меня здесь много сербских друзей. Один из них — Лазар Ранджелович, которого я могу назвать лучшим другом в последние пять лет. Мне очень нравится Казань, ощущаю себя здесь уверенно. Если говорить про будущее, то я не против. Я был бы счастлив остаться в клубе на годы. На данный момент я бы хотел, чтобы было так, но жизнь идёт вперёд. Посмотрим, как будет дальше», — цитирует Чумича «Матч ТВ».

Сербский нападающий присоединился к «Рубину» в сентябре 2023 года из «Войводины». К текущему моменту 24-летний форвард провёл за казанцев пять матчей в рамках РПЛ и забил один гол.

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