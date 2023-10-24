Мостовой: попытка внедрить зарубежных судей в РПЛ говорит о том, что мы не доверяем своим

Бывший футболист Александр Мостовой высказался на тему приглашения иностранных арбитров к работе в Российской Премьер-Лиге.

«Катарские и белорусские судьи ничему нас не научат. У нас же уже были попытки внедрить зарубежных судей. В первую очередь, это говорит о том, что мы не доверяем своим судьям. Во-вторых, зачем каждые два года менять иностранное руководство судей? В-третьих, зачем вообще это нужно, когда уже всё придумано? У вас есть VAR — что ещё нужно? Ошибки уже должны до минимума сводиться. Большая проблема судей в том, что они никогда не играли в футбол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появлялась информация, что РПЛ и саудовская Про-лига договорились об обмене арбитрами.