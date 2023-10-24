«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по поводу фола игрока «Факела» Маркова на Флорентине

Футбольный клуб «Оренбург» обратился в ЭСК РФС по поводу фола нападающего «Факела» Евгения Маркова на хавбеке Габриэле Флорентине. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

В конце первого тайма матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Факелом» форвард гостей Марков наступил на голеностоп полузащитнику оренбуржцев Флорентину. Нападающий «Факела» получил за этот фол жёлтую карточку. Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Факел», решающий гол забил Никита Моцпан в компенсированное время.

По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Факел» благодаря победе над оренбуржцами поднялся на 13-ю строчку в таблице. Воронежская команда набрала 12 очков.