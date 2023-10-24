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Головин и Кварацхелия — в европейской сборной недели по версии La Gazzetta dello Sport

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную, составленную итальянским спортивным изданием La Gazzetta dello Sport из лучших игроков недели среди топ-5 европейских футбольных лиг. Головин в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (2:1) оформил дубль.

Состав символической сборной Европы по версии La Gazzetta dello Sport

Вратарь: Альбан Лафон («Нант»).

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Дейли Блинд («Жирона»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Луис Альберто («Лацио»), Дуглас Луис («Астон Вилла»).

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).