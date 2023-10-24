«В атаке «Спартак» играл без форварда». Шалимов — о матче красно-белых с «Пари НН»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:0).

«Сделан акцент на российском костяке, где в середине поля была тройка Литвинов, Пруцев и Игнатов, плюс вышел в основном составе Зиньковский — и Антон сыграл хорошо. По схеме Абаскаль определился, а вот по центральной зоне думалось, что тройка в плане определённости стартового состава будет другой: Мартинс — Мозес — Зобнин. Не попал в состав и летавший в сборную Бонгонда, это вообще тенденция тура — когда не играли те, кто уезжал в национальную команду.

Тройка Игнатов — Пруцев — Литвинов более комбинационная, чем их конкуренты, плюс Зиньковский — Антон с ними хорошо взаимодействует: все техничные, быстрые и с пасом. Минус, конечно, — позиция Промеса. Он не центрфорвард. Квинси не имеет этого навыка, не знает, куда бежать. Он, по сути, играл везде, искал зоны, менялся с Игнатовым, но в атаке красно-белые играли без форварда. Жаль, что сейчас всё это случилось с Соболевым, — по потенциалу Александр способен забивать 20+ голов за сезон. Но, вероятно, по требованиям тренера не играет в створе ворот, мало у него голевых моментов, а много борьбы, уходов в углы поля и вглубь.

Первый тайм «Спартак» отыграл хорошо именно благодаря центру поля. Красно-белые хорошо комбинировали, при потере мяча глушили соперника прессингом, а то, что шло в недодачу в атаку, перехватывали защитники.

Первый гол — нетипичный для «Спартака», потому что было забегание: за Медину забежал Денисов, передача и гол. Это сильное оружие, но «Спартак» это, такое впечатление, не отрабатывает.

Но беда «Спартака» в том, что не забили второй и не доигрывали спокойно матч, а во втором тайме могли пропустить. Эта нестабильность и в результатах отражается, команда играет на качелях — одну-две игры отлично, потом спад, крупное поражение и негатив.

По спорному моменту с фолом игрока «Спартака» скажу так — была отмашка, это фол, но это не просмотр VAR. Но и Гоцук получил заслуженную вторую жёлтую карточку. В целом тур показал, что тенденция в судействе этого сезона — такая, как наступ в прошлом, — вот эти отмашки, которые не замечают судьи. Понятно, что это элемент борьбы, игроки это делают не специально, преграждая путь к мячу, но по итогу это приводит к громким скандалам», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».