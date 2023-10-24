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«Сочи» объявил о трансфере Кабесы

«Сочи» объявил о трансфере Кабесы
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26-летний эквадорский нападающий Алехандро Кабеса стал игроком «Сочи», информирует официальный сайт клуба. Футболист будет выступать за российскую команду под 99-м номером.

Фото: Пресс-служба «Сочи»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что южане подпишут Алехандро, если ФИФА удовлетворит его просьбу о разрыве контракта с клубом «Эмелек» из-за долгов по зарплате.

Кабеса является воспитанником эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье». 20 июля 2016 года в матче с «Эль Насьональ» нападающий дебютировал в эквадорской Примере, а 4 декабря в матче с «Фуэрса Амарилья» Алехандро забил свой первый гол за «Индепендьенте».

В составе «Индепендьенте дель Валье» Кабеса стал финалистом Кубка Либертадорес и обладателем Южноамериканского кубка. За «Эмелек» форвард играл с 2021 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость футболиста в € 900 тыс.

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