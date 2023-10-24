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«Барселона» — «Реал» Мадрид: когда пройдёт матч Примеры, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Реал» Мадрид: когда пройдёт матч Примеры, где смотреть прямую трансляцию
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В субботу, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Начало игры — в 17:15 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гюндоган – 6'     1:1 Беллингем – 68'     1:2 Беллингем – 90+2'    

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Реал» одержал победу со счётом 3:1, а во втором круге выиграла «Барселона» — 2:1.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 25 очков после 10 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка.

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