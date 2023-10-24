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ЦСКА не включил Акинфеева в голосование по выбору игрока на Матч звёзд Кубка России

ЦСКА не включил Акинфеева в голосование по выбору игрока на Матч звёзд Кубка России
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В социальных сетях ЦСКА стартовало голосование по выбору игрока на Матч звёзд Фонбет Кубка России. Среди возможных вариантов нет голкипера Игоря Акинфеева. Напомним, Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря на Live Арене в Сколково.

Среди футболистов армейцев можно выбрать голкипера Владислава Торопа, защитников Милана Гаича, Виллиана Рошу, Мойзеса, полузащитников Виктора Мендеса, Аббосбека Файзуллаева, Ивана Облякова и нападающих Фёдора Чалова и Антона Заболотного.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы А Пути РПЛ Кубка России. Команда набрала восемь очков после пяти матчей. В заключительном туре группового этапа армейцы сыграют с «Оренбургом» 2 ноября. Начало встречи — в 18:30 мск.

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