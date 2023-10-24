Луис Адриано — о последнем чемпионстве «Спартака»: мы были семьёй, и это делало разницу!

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился воспоминаниями о чемпионстве «Спартака» в сезоне-2016/2017. Напомним, бразилец выступал за красно-белых в год последней победы в РПЛ.

«Какие воспоминания у меня остались от чемпионства «Спартака»? Я помню, что мы были семьёй и это делало разницу! Мы многое сделали вместе!

Общаюсь ли я с кем-то из игроков «Спартака» того времени? Да, у меня есть контакт [с ними] в соцсетях! Как я уже сказал, наша команда была семьёй и мы стали друзьями! Я подписан на клуб в соцсетях.

Кто был лучшим игроком в том «Спартаке» и с кем я лучше всего ладил на поле? Наша команда показывала очень хорошую игру, и мы понимали друг друга на поле! У каждого была своя изюминка! Но я мог бы упомянуть Зе Луиша», — приводит слова Адриано журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.