Стало известно, когда суд Евросоюза вынесет решение по делу Суперлиги

Суд Европейского союза вынесет решение в связи с обращением представителей Суперлиги к ФИФА и УЕФА 21 декабря. Об этом сообщает El Chiringuito.

Напомним, в апреле 2021 года «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Реал» Мадрид, «Интер», «Милан» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После того, как УЕФА и ФИФА пригрозила клубам санкциями, девять команд покинули проект. В Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

В мае 2021 года УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, решившими отказаться от участия в Суперлиге, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания этого турнира. Тогда же, в мае 2021-го, суд Евросоюза принял и зарегистрировал жалобу Суперлиги по отношению к ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции. Минувшим летом туринский «Ювентус» начал процесс выхода из проекта Суперлиги.