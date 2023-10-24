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Кечинов: российские арбитры будут чувствовать недоверие после приглашения иностранцев

Кечинов: российские арбитры будут чувствовать недоверие после приглашения иностранцев
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил идею РФС о сотрудничестве в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Ранее стало известно, что иностранные арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Нужно учить своих арбитров и строже с них спрашивать за ошибки, тогда и судейство будет лучше. Не думаю, что нужно искать специалистов на стороне.

Российские судьи будут понимать, что им не доверяют. Но нужно покопаться в себе. Надо улучшать свою работу, потому что много справедливых претензий. Несмотря на введение VAR, ошибок всё равно много. Не понимаю, почему судьи этого не видят», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Источник: РПЛ и чемпионат Саудовской Аравии будут обмениваться арбитрами
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