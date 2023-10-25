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«Барселона» обыграла «Шахтёр» в матче 3-го тура Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Шахтёр» в матче 3-го тура Лиги чемпионов
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Завершилась встреча 3-го тура группы Н Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и украинским «Шахтёром». Матч прошёл на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Барселона» одержала победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 28-й минуте матча, когда Ферран Торрес открыл счёт и вывел «Барселону» вперёд. Спустя восемь минут Фермин Лопес увеличил преимущество каталонцев, отличившись с передачи Торреса. На 62-й минуте полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков отыграл один мяч и установил окончательный счёт встречи. Ассист на свой счёт записал грузинский защитник Ираклий Азаров.

Благодаря этой победе «Барселона» укрепила своё лидерство в группе Н, набрав девять очков в трёх играх. «Шахтёр» находится на третьем месте, у украинской команды три очка.

Лига чемпионов . Группа H. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Ф. Торрес – 28'     2:0 Лопес Мартин – 36'     2:1 Судаков – 62'    
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