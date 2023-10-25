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Алип не опасается, что станет играть меньше с восстановлением Родригао

Алип не опасается, что станет играть меньше с восстановлением Родригао
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип заявил, что не ожидает снижения количества своего игрового времени в связи с восстановлением после травмы ещё одного игрока центральной зоны обороны — Родригао.

«Никаких опасений насчёт моего игрового времени после возвращения в строй Родригао. Для меня это дополнительная мотивация. В схеме с тремя защитниками он играет в центре, а я левее. Для меня его восстановление – мотивация не сбавлять обороты и тренироваться дальше. Любая осечка – и можно надолго присесть на лавку», – приводит слова Алипа Metaratings.ru.

Алип перешёл в «Зенит» из «Кайрата» 1 января этого года за € 2 млн. В текущем сезоне Алип провёл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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