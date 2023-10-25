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«Милан» впервые в истории не выпустит ни одного итальянца в стартовом составе на матч ЛЧ

«Милан» впервые в истории не выпустит ни одного итальянца в стартовом составе на матч ЛЧ
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Итальянский «Милан» впервые в истории не выпустит ни одного итальянца в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 25 октября, состоится встреча 3-го тура группы F между французским «ПСЖ» и «Миланом». Матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа F. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Мбаппе – 32'     2:0 Коло Муани – 53'     3:0 Ин – 89'    

Напомним, турнирную таблицу группы F возглавляет английский «Ньюкасл», который набрал четыре очка в двух стартовых матчах группового этапа. «ПСЖ» набрал три очка и занимает второе место в квартете. «Милан» с двумя очками на третьей строчке. Замыкает таблицу дортмундская «Боруссия», в активе которой всего одно очко.

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