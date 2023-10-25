«Милан» впервые в истории не выпустит ни одного итальянца в стартовом составе на матч ЛЧ

Итальянский «Милан» впервые в истории не выпустит ни одного итальянца в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 25 октября, состоится встреча 3-го тура группы F между французским «ПСЖ» и «Миланом». Матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, турнирную таблицу группы F возглавляет английский «Ньюкасл», который набрал четыре очка в двух стартовых матчах группового этапа. «ПСЖ» набрал три очка и занимает второе место в квартете. «Милан» с двумя очками на третьей строчке. Замыкает таблицу дортмундская «Боруссия», в активе которой всего одно очко.