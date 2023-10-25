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«ПСЖ» — «Милан»: Мбаппе вывел свою команду вперёд

«ПСЖ» — «Милан»: Мбаппе вывел свою команду вперёд
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Милан». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Группа F. 3-й тур
25 октября 2023, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Мбаппе – 32'     2:0 Коло Муани – 53'     3:0 Ин – 89'    

«ПСЖ» вышел вперёд на 32-й минуте. Голом отметился лидер атак парижан Килиан Мбаппе.

Напомним, турнирную таблицу группы F возглавляет английский «Ньюкасл Юнайтед», который набрал четыре очка в двух стартовых матчах группового этапа. «ПСЖ» набрал три очка и занимает второе место в квартете. «Милан» с двумя очками на третьей строчке. Замыкает таблицу «Боруссия», в активе которой всего одно очко.

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