Агуэро — о дерби Манчестера: у «Юнайтед» есть свойство быстро отходить после неудачных игр

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от предстоящего матча АПЛ, в котором «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед».

«Это будет сложная игра. Форма, конечно, будет иметь значение, но «Манчестер Сити» покажет хорошую игру. Я не думаю, что «Юнайтед» когда-либо был слабым. У них всегда были отличные игроки, и они всегда демонстрировали способность восстанавливаться после неудачных периодов и возвращаться в бой.

Дерби — это всегда особенные матчи. Мне повезло, что у меня остались хорошие воспоминания о том, как мы играли с «Юнайтед» и одержали несколько крупных побед. Я смог забить, и эти победы проложили путь к завоеванию трофеев, а это самое главное. Больше всего я вспоминаю дерби, в котором впервые сыграл. Очень необычно добиться счёта 6:1 на «Олд Траффорд», — приводит слова Агуэро Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 29 октября. Матч начнётся в 18:30 мск.