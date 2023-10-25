Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кунде не успел восстановиться от травмы колена и пропустит матч с «Реалом»

Кунде не успел восстановиться от травмы колена и пропустит матч с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде пропустит матч 11-го тура чемпионата Испании с «Реалом». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, 24-летний игрок обороны не успеет восстановиться от травмы колена к этой дате. Напомним, Кунде получил повреждение в воскресенье, 8 октября, во время матча 9-го тура Примеры с «Гранадой» (2:2).

Матч «Барселоны» и «Реала» состоится в субботу, 28 октября. Начало игры — в 17:15 мск. Встреча пройдёт на домашнем поле каталонцев.

Кунде выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В текущем сезоне французский защитник провёл за «блауграну» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Материалы по теме
Кроос: хотите, чтобы я сказал, что матч с «Барселоной» решит судьбу лиги? Это не так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android