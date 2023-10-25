«ПСЖ» — «Милан»: Коло Муани упрочил лидерство своей команды

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Милан». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ» вышел вперёд на 32-й минуте. Голом отметился лидер атак парижан Килиан Мбаппе. На 54-й минуте с передачи Усмана Дембеле отличился форвард хозяев Рандаль Коло Муани — 2:0.

Напомним, турнирную таблицу группы F возглавляет английский «Ньюкасл Юнайтед», который набрал четыре очка в двух стартовых матчах группового этапа. «ПСЖ» набрал три очка и занимает второе место в квартете. «Милан» с двумя очками на третьей строчке. Замыкает таблицу «Боруссия», в активе которой всего одно очко.