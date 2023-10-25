«Янг Бойз» — «Манчестер Сити»: Холанд вывел «горожан» вперёд, забив гол с пенальти

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются швейцарский «Янг Бойз» и английский «Манчестер Сити». Игра группы G проходит на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом из Дании. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 67-й минуте Холанд с разбега резко пробил в правый угол, под штангу. Расьоппи угадал направление удара и даже зацепил мяч, но не смог помешать ему влететь в ворота.

Ранее, на 48-й минуте встречи, счёт в матче открыл защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи. На 52-й минуте игры ответный гол хозяев забил нападающий Мешак Элиа.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов команда «Янг Бойз» набрала одно очко и находится на третьем месте в группе G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Манчестер Сити» заработал шесть очков и располагается на первой строчке. Второе место в указанной группе занимает «Лейпциг», в активе у которого три очка. На последнем месте в квартете располагается «Црвена Звезда», набравшая одно очко.