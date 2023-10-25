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Пепе — самый возрастной полевой игрок в истории Лиги чемпионов

Пепе — самый возрастной полевой игрок в истории Лиги чемпионов
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Защитник «Порту» Пепе Кеплер появился на поле в стартовом составе команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» в возрасте 40 лет и 241 дня. Таким образом, португалец стал самым возрастным полевым игроком в истории престижнейшего европейского клубного турнира.

По информации Opta, Пепе побил рекорд Алессандро Костакурты и Дэвида Уэйра, которые играли в этом турнире в возрасте 40 лет и 211 дней.

За свою профессиональную карьеру Пепе выступал всего в четырёх клубах — «Маритиму», «Порту», мадридском «Реале» и турецком «Бешикташе».

За «драконов» защитник играл с 2004 по 2007 год, а также с 2019 года и по сегодняшний день. В составе португальской команды Пепе четыре раза становился чемпионом страны.

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