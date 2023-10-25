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Хави — о победе над «Шахтёром»: сами себе усложнили задачу, не забив вовремя третий гол

Хави — о победе над «Шахтёром»: сами себе усложнили задачу, не забив вовремя третий гол
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с украинским «Шахтёром» (2:1).

«В концовке мы сами себе усложнили задачу. Мне понравился наш высокий прессинг. Мы хорошо действовали до гола, а затем поплатились за то, что вовремя не забили третий мяч, который позволил бы нам победить с комфортом. В целом — наша команда провела хороший матч.

Очень рад за Фермина Лопеса. Он усердно работает, у него есть необходимые навыки, он нам очень помогает. Лично мне он нравится. Посмотрим, сыграет ли он в субботу с «Реалом». Он становится важным игроком для нас, забивая голы.

Травма Феликса? Это больше похоже на ушиб. Так мне сообщили. Нет никаких причин для тревоги. Будем надеяться, что никакой опасности нет и что он сможет сыграть с «Реалом».

Я считаю, что в матче с мадридцами будет сложно, как и всегда. «Реал» силён, эта команда находится в хорошей форме, трудно что-то предсказать. Шансы в этой игре равны», – приводит слова Хави As.

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