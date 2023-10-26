«Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов благодаря дублю Холанда

Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались швейцарский «Янг Бойз» и английский «Манчестер Сити». Игра группы G проходила на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом из Дании. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 48-й минуте встречи счёт открыл защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи. На 52-й минуте игры ответный гол хозяев забил нападающий Мешак Элиа. На 67-й минуте форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол с пенальти и вывел свою команду вперёд. На 74-й минуте гол забил нападающий английской команды Хулиан Альварес, однако он был отменён после просмотра VAR, так как в развитии голевой атаки мяч попал в руку Джеку Грилишу. На 86-й минуте Холанд оформил дубль.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов команда «Янг Бойз» набрала одно очко и на текущий момент находится на последнем месте в группе G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Манчестер Сити» заработал девять очков и располагается на первой строчке.