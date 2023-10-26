«Лейпциг» на домашней арене уверенно переиграл «Црвену Звезду» в матче ЛЧ

Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались немецкий «Лейпциг» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом из Испании. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Лейпциг» уверенно переиграл своего соперника — 3:1.
«Быки» вышли вперёд уже на 12-й минуте благодаря голу защитника Давида Раума. На 59-й минуте преимущество немецкой команды увеличил полузащитник Чави Симонс. Спустя 11 минут сербам удалось отыграть один мяч. Однако вышедший на замену Дани Ольмо установил окончательные цифры на табло — 3:1 в пользу «Лейпцига».
Турнирную таблицу группы G возглавляет «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала девять очков в трёх стартовых матчах группового этапа. «Лейпциг» занимает второе место, имея шесть очков. «Црвена Звезда» с одним очком в активе находится на последней, четвёртой строчке.
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