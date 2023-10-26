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«Барселона» ни разу не проиграла в 13 матчах текущего сезона

В среду, 25 октября, «Барселона» на домашней арене одержала победу над украинским «Шахтёром» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов — 2:1. Таким образом, каталонская команда не проигрывает во всех турнирах текущего сезона на протяжении 13 матчей подряд. Общий счёт — 30:11.

Сине-гранатовые обыгрывали такие команды, как «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуна» (2:1), «Бетис» (5:0), «Антверпен» (5:0), «Сельта» (3:2), «Севилья» (1:0), «Порту» (1:0), «Атлетик» (1:0) и «Шахтёр» (2:1). Также подопечные Хави сыграли вничью с «Хетафе» (0:0), «Мальоркой» (2:2) и «Гранадой» (2:2).

Свой следующий матч «Барселона» проведёт в субботу, 28 октября. Команда Хави на домашнем стадионе примет мадридский «Реал» в рамках чемпионата Испании. Начало игры — в 17:15 мск.

Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» выиграла Ла Лигу, опередив «Реал» на 10 очков. В Лиге чемпионов каталонская команда не смогла выйти из группы, в которой сражались «Интер», «Бавария» и чешская «Виктория».