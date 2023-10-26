Хави: слова члена совета директоров «Барселоны» о Винисиусе? Этот вопрос раздражает меня

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о словах члена совета директоров «Барселоны» Микеля Кампса, который назвал вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора «клоуном и балагуром» в своей социальной сети.

«Если Микель Кампс удалил это сообщение, значит, ему нет необходимости говорить что-либо ещё. Нам остаётся только принять тот факт, что он удалил его. Мне не нравится всё, что создаёт напряжение, нам нужно больше честной игры. Спрашивая меня о словах Кампса, вы создаёте дополнительное напряжение, так что нет необходимости отвечать на это», — приводит слова Хави Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Кампс оскорбил Винисиуса, комментируя ситуацию, связанную с тем, что в недавнем матче Ла Лиги «сливочных» с «Севильей» (1:1) один из болельщиков андалусийского клуба оскорблял бразильского игрока на почве расизма.

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