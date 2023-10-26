В РФС рассказали о контакте со сборной Бразилии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о контакте со сборной Бразилии.

«У нас есть с ними контакт. Конечно, мне бы хотелось, чтобы сборная России с ними сыграла. Если матч всё-таки состоится, то точно не в этом ноябре.

Есть ли понимание по матчам ноября? Переговоры ведём. Ноябрь – это сложный период. Количество свободных команд в ноябре не такое большое, как нам хотелось бы. Но мы ведём переговоры с разными сборными. Кандидаты – африканские сборные? Разные», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора сыграла два товарищеских матча. В первой игре была обыграна команда Камеруна со счётом 1:0. Второй матч завершился вничью с командой Кении (2:2).