Олейников: «Ахмат» стал играть комбинационно. Ромащенко досконально разбирает соперника

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников рассказал, что изменилось в игре грозненской команды с приходом на пост главного тренера Мирослава Ромащенко. Специалист возглавил команду 18 августа. В должности он сменил Сергея Ташуева.

«Почему у Ташуева не получился старт сезона? Можно сказать, фактор травм, потому что все сборы мы тренировались по 12-14 человек. У нас люди на сборах получали травмы. Из тех, кто весной получил повреждения, практически никто не восстановился. Мы вошли в сезон обоймой из 14 игроков, с учётом того, что проводилось по три игры на неделе, было тяжело. Не было пауз. И из‑за этого первые матчи были неудачными. Потом люди стали выздоравливать. У нас сменился тренерский штаб, и в первых же матчах мы показывали хороший футбол. Исправили ситуацию.

Что изменилось с приходом Ромащенко? Мне кажется, стали играть более комбинационно. Знаем, как играет соперник, сильные и слабые его стороны, что нам нужно делать в той или иной ситуации. То есть он досконально разбирает соперника. И много времени он уделяет восстановлению после матча и тренировок. Если ты играл, то обязан пройти ряд процедур: криосауну, массаж.

Да, мы проповедуем агрессивный футбол с постоянным прессингом. Мы знаем, где нужно прессинговать и когда это делать. То есть не просто бегать ради того, чтобы бегать, прессингуя и тратя силы, а именно в каких зонах нужно прессинговать», — сказал Олейников в эфире канала «Матч ТВ».