Перес не будет присутствовать на «эль класико» из-за слов Кампса в адрес Винисиуса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказался от идеи посещения предстоящего матча Ла Лиги, в котором «сливочные» встретятся с «Барселоной», из-за оскорбительных слов члена совета директоров каталонского клуба Микеля Кампса в отношении вингера мадридцев Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, изначально Перес планировал приехать на эту игру, однако изменил мнение из-за слов Кампса, которые он написал в своей социальной сети. Подчёркивается, что, помимо оскорблений в адрес Винисиуса, президенту мадридского клуба не понравилось молчание «Барселоны», представители которой не принесли извинений за этот инцидент.

Напомним, Кампс написал, что Винисиус «заслуживает подзатыльника за то, что он клоун и балагур».

Матч «Реала» с «Барселоной» состоится в субботу, 28 октября, в 17:15 мск.

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