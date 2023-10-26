Луис Энрике прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (3:0).

«Я счастлив, очень счастлив! Всё началось с наших ошибок, с нехватки уверенности в первые 20 или 25 минут. Гол Килиана успокоил нас. Я считаю, что мы были лучше наших соперников.

В матче такого уровня невозможно доминировать на протяжении всей игры. В обороне мы не проваливались, но и не были идеальны. Поэтому вместо того, чтобы находиться на половине поля соперника, мы проводили больше времени на своей половине. Думаю, во втором тайме игроки раскрепостились благодаря голу. У нас было больше уверенности, всё началось с гола Усмана. Жаль, что его не засчитали, но после этого команда продолжила создавать моменты. В итоге мы одержали большую победу», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

«ПСЖ» на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав шесть очков. «Милан», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав два очка.

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