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Мбаппе побил достижение Анри в Лиге чемпионов

Мбаппе побил достижение Анри в Лиге чемпионов
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе превзошёл достижение Тьерри Анри в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

По данный источника, Мбаппе — первый француз, забивший в восьми домашних матчах Лиги чемпионов УЕФА подряд. Он обогнал Тьерри Анри, забившего семь голов за «Арсенал» с марта 2001 по февраль 2002 года.
Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Милан» со счётом 3:0. Мбаппе стал автором одного из голов в этой встрече.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024-го. В нынешнем сезоне француз принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив десять голов и одну результативную передачу.

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