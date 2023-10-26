Симеоне остался доволен игрой «Атлетико» в матче с «Селтиком»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком» (2:2).

«Я очень доволен игрой команды. Во втором тайме мы играли на победу. В первой половине они смотрелись лучше и забили голы первыми двумя ударами, поэтому мы уже не могли играть так, как хотели. Мы говорили в перерыве, что нам нужно играть смело, идти вперёд, создавать моменты — и мы это сделали. С таким настроем мы могли выиграть этот матч. Но я всё равно покидаю этот стадион счастливым», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

«Атлетико» занимает второе место в группе E с пятью очками после трёх матчей. «Селтик» в этой игре набрал своё первое очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.