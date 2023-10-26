Пиоли — после разгрома «Милана» в матче с «ПСЖ»: в течение 60 минут мы играли лучше

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о разгромном поражении команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).

«Я думаю, что в течение 60 минут мы играли лучше, чем «ПСЖ». Не могу упрекнуть своих игроков за их отношение — просто «ПСЖ» выступил лучше на техническом уровне.

Мы, конечно, можем добиться большего, но сейчас нас наказывают за малейшую ошибку. Это должно послужить для нас мотивацией добиваться большего, потому что уровень соревнований очень высок, как и в лучших матчах в Италии. Но у нас есть возможность добиться большего», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«ПСЖ» на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав шесть очков. «Милан», в свою очередь, находится на последнем месте с двумя очками.

В следующем туре «ПСЖ» вновь встретится с «Миланом». Этот матч состоится 7 ноября.