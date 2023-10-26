Георгий Судаков: игрой с «Барселоной» руководил Пушич, а Срна немного подсказывал

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Разочарованы, потому что проиграли. 100 процентов мы всегда играем на победу. И в этом матче, особенно во втором тайме, чувствовали, что можем гораздо больше. Могли забить второй мяч, были моменты. Понимаем, что «Барселона» – это «Барселона», и на выезде тяжело играть. Может быть, нас сбили два мяча за короткий период.

В первом тайме не всё получалось. Во втором тренер подкорректировал, что нужно делать. И стало больше удаваться – забили гол и было ещё полчаса, чтобы сравнять счёт. Были хорошие моменты, но не воспользовались ими.

Кто вносил коррективы в перерыве, Пушич или Срна? Коррективы вносил тренер — он руководил игрой, а Дарио немного подсказывал. Но все акценты делал тренер. Коррективы касались построения. Степаненко и Бондаренко опускались низко, а нужно было играть повыше — и у нас начали появляться зоны. Стали выходить через Матвиенко и Азарова, через длинные передачи, играли больше вперёд.

Честно, все зашли в раздевалку разочарованными. Кто-то может сказать, что сыграть 2:1 на выезде с «Барселоной» – это неплохой результат. Но мы чувствовали, что можем гораздо больше. Жаль, что проиграли. Понимаем, насколько сейчас трудное турнирное положение, но продолжим двигаться вперёд. Уже готовимся к следующим матчам», — цитирует Судакова terrikon.