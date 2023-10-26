Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Георгий Судаков: игрой с «Барселоной» руководил Пушич, а Срна немного подсказывал

Георгий Судаков: игрой с «Барселоной» руководил Пушич, а Срна немного подсказывал
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Разочарованы, потому что проиграли. 100 процентов мы всегда играем на победу. И в этом матче, особенно во втором тайме, чувствовали, что можем гораздо больше. Могли забить второй мяч, были моменты. Понимаем, что «Барселона» – это «Барселона», и на выезде тяжело играть. Может быть, нас сбили два мяча за короткий период.

В первом тайме не всё получалось. Во втором тренер подкорректировал, что нужно делать. И стало больше удаваться – забили гол и было ещё полчаса, чтобы сравнять счёт. Были хорошие моменты, но не воспользовались ими.

Кто вносил коррективы в перерыве, Пушич или Срна? Коррективы вносил тренер — он руководил игрой, а Дарио немного подсказывал. Но все акценты делал тренер. Коррективы касались построения. Степаненко и Бондаренко опускались низко, а нужно было играть повыше — и у нас начали появляться зоны. Стали выходить через Матвиенко и Азарова, через длинные передачи, играли больше вперёд.

Честно, все зашли в раздевалку разочарованными. Кто-то может сказать, что сыграть 2:1 на выезде с «Барселоной» – это неплохой результат. Но мы чувствовали, что можем гораздо больше. Жаль, что проиграли. Понимаем, насколько сейчас трудное турнирное положение, но продолжим двигаться вперёд. Уже готовимся к следующим матчам», — цитирует Судакова terrikon.

Материалы по теме
Идеальная Лига чемпионов для «Барселоны»! Перед «класико» убрали «Шахтёр»
Идеальная Лига чемпионов для «Барселоны»! Перед «класико» убрали «Шахтёр»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android