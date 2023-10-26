Ферран Торрес посвятил гол «Шахтёру» своей бабушке. Она скончалась незадолго до матча

Завершилась встреча 3-го тура группы Н Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и украинским «Шахтёром». Матч прошёл на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 28-й минуте матча, когда Ферран Торрес открыл счёт и вывел «Барселону» вперёд. После гола Торрес поднял футболку, под которой у него находилась другая майка. На ней было обращение к бабушке футболиста: «Это для тебя, бабушка». Отметим, что бабушка Феррана скончалась незадолго до этого матча.

Напомним, благодаря вчерашней победе «Барселона» укрепила своё лидерство в группе Н, набрав девять очков в трёх играх. «Шахтёр» находится на третьем месте, у украинской команды три очка. На втором месте располагается «Порту», у которого шесть очков. Идущий четвёртым «Антверпен» очков пока набрать не сумел.