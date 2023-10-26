Тренер «Боруссии» Терзич: мы провели фантастический первый тайм и заслужили победу

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился своими впечатлениями после победного матча в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

«Мы провели фантастический первый тайм и заслужили победу такой игрой. После перерыва играли на удержание. Мы потратили много сил, играли с большим желанием и отдали всё, чтобы уехать домой с победой. Марсель Забитцер творит невероятные вещи с мячом. Даже и не скажешь, что у него была травма. Мы изучали игровой стиль «Ньюкасла» и хотели, чтобы он контролировал мяч», — приводит слова Терзича пресс-служба УЕФА.

«Боруссия» победила со счётом 1:0. Единственным голом отметился полузащитник Феликс Нмеча. Немецкий клуб поднялся на второе место в группе F с четырьмя очками.