Романо: Заир-Эмери в скором времени подпишет новый контракт с «ПСЖ»

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери в скором времени подпишет новый контракт с клубом.

«Уоррен Заир-Эмери скоро подпишет долгосрочный контракт с «ПСЖ». Он является важной частью проекта, клуб хочет видеть его в качестве лица новой эры. Особенно сильно это желание у Нассера Аль-Хелаифи (президента «ПСЖ» — Прим. «Чемпионата»). Вчера Уоррен в Лиге чемпионов заработал награду игроку матча — а ведь ему всего лишь 17. Большой талант», — заявил Романо в своём профиле в социальной сети X (ранее — Twitter).

Во вчерашнем матче с «Миланом» Заир-Эмери отметился двумя голевыми передачами. Дебютировав за взрослую команду в прошлом сезоне, француз успел уже сыграть в 42 матчах во всех турнирах.