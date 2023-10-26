Романо — о Судакове: «Шахтёр» собирается требовать огромную сумму за свою новую жемчужину

Инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал дебютный гол полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова в Лиге чемпионов – в матче с «Барселоной» (1:2).

«Первый гол в Лиге чемпионов для Георгия Судакова, таланта 2002 года рождения. «Шахтёр» уже собирается требовать огромную сумму за свою новую жемчужину.

За ним продолжают следить ведущие европейские клубы. Теперь подключились и скауты «Ювентуса», — написал Романо на своей странице в X (Раннее Twitter).

Напомним, первый мяч был забит на 28-й минуте матча, когда Ферран Торрес открыл счёт и вывел «Барселону» вперёд. Через восемь минут Фермин Лопес увеличил преимущество каталонцев, отличившись с передачи Торреса. На 62-й минуте полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков отыграл один мяч и установил окончательный счёт встречи.

В текущем сезоне в активе Судакова три гола в десяти матчах за клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в € 15 млн.