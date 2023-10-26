Нападающий «Зенита» Сергеев: мне комфортно играть в паре с Кассьеррой

Форвард «Зенита» Иван Сергеев признался, что ему комфортно играть в паре с колумбийским нападающим сине-бело-голубых Матео Кассьеррой.

«Цель по голам на сезон? По максимуму приносить пользу команде. Не смотрю на свои голы — главное, что мы выигрываем. Мне комфортно и когда я выхожу один, и когда мы играем в паре с Кассьеррой. Это выбор тренерского штаба. У нас с Матео хорошие взаимоотношения», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В нынешнем сезоне Кассьерра провёл 11 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и сделал одну результативную передачу. На счету 28-летнего Сергеева 10 игр в рамках внутреннего первенства, три гола и две голевые передачи.