Жезус, Эванилсон и Раум — претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список номинантов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

В число номинантов попали нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус, форвард «Порту» Эванилсон, защитник «Лейпцига» Давид Раум и нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес. Все футболисты отметились результативными действиями в матчах 3-го тура группового раунда.

Жезус забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Севильей» (2:1). Эванилсон оформил хет-трик в победной игре с «Антверпеном» (4:1). Хименес записал в свой актив дубль в домашнем противостоянии с «Лацио» (3:1). Раум забил первый гол своей команды в игре с «Црвеной Звездой» (3:1).

Лучший игрок недели будет определён по результатам голосования на сайте УЕФА, итоги которого подведут в пятницу, 27 октября. В прошлый раз лучшим игроком стал нападающий «Атлетико» Альваро Мората, забивший два мяча в игре с «Фейеноордом» (3:2) в матче 2-го тура.