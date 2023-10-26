Лига Европы, 26 октября: расписание матчей игрового дня
Сегодня, 26 октября, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
Лига Европы УЕФА, сезона-2023/2024, групповой этап, 3-й тур:
- 19:45 мск. ТСЦ (Сербия) — Фрайбург
- 19:45 мск.«Штурм» — «Аталанта»
- 19:45 мск. «Мольде» — «Хеккен»
- 19:45 мск. «Олимпиакос» — «Вест Хэм Юнайтед»
- 19:45 мск. «Марсель» — АЕК
- 19:45 мск. «Спарта» Прага — «Рейнджерс»
- 19:45 мск. «Арис» Лимасол — «Бетис»
- 19:45 мск. «Ракув» — «Спортинг»
- 22:00 мск. «Панатинаикос» — «Ренн»
- 22:00 мск. «Юнион» — ЛАСК
- 22:00 мск. «Рома» — «Славия»
- 22:00 мск. «Брайтон» — «Аякс»
- 22:00 мск. «Шериф» — «Серветт»
- 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Тулуза»
- 22:00 мск. «Байер» — «Карабах»
- 22:00 мск. «Вильярреал» — «Маккаби» Хайфа
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