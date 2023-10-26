Холанд забил 96 голов и сделал 19 передач в последних 100 матчах на клубном уровне

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал 115 результативных действий в последних 100 матчах за «горожан» и «Боруссию» Дормунд.

Только в этом сезоне в рамках английской Премьер-лиги 23-летний форвард забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов норвежец набрал три очка по система «гол + пас», оформив дубль в недавнем матче с «Янг Бойз» (3:1) и сделав голевую передачу в игре 1-го тура группового этапа с «Црвеной Звездой» (3:1).

К «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд присоединился летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». По итогам дебютного сезона в Англии норвежец выиграл чемпионский титул, Кубок Англии, а также помог «горожанам» одержать победу в Лиге чемпионов.