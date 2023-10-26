Хави — о Фермине Лопесе: у него есть всё, чтобы стать игроком «Барсы» на долгие годы

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике своей команды — Фермине Лопесе.

«Я очень рад успехам Фермина. На тренировках он работает очень усердно. У него есть все навыки, чтобы помочь нам достичь успеха. Лично мне нравится его игра.

Если он окончательно поверит в себя, то сможет быть игроком «Барсы» на протяжении долгих лет. Он динамичный, с поставленным ударом. А ещё он очень хорошо играет обеими ногами», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Лопес находится в системе «Барселоны» на протяжении семи лет (с 2016 года). Недавно хавбек продлил трудовое соглашение с каталонцами до конца июня 2027 года.

Лопес забивает в ворота «Мальорки» в матче 7-го тура Ла Лиги-2023/2024:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В текущем сезоне полузащитник провёл за каталонцев восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.