Христо Стоичков: Месси – легенда. Он заслужил этот «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков считает, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам прошедшего года. Церемония вручения приза состоится в понедельник, 30 октября.

«Я не выиграл «Золотой мяч» — выиграл лишь его часть, потому что без передач на меня, без Кумана в обороне, без Витора Байи я бы ничего не сделал.

Месси до травмы выиграл восемь матчей подряд. Вы не представляете, какое влияние он оказал на МЛС. Он легенда и заслужил этот «Золотой мяч», – приводит слова Стоичкова Onda Cero.

Напомним, Стоичков стал обладателям «Золотого мяча» в 1994 году. Ранее бывший нападающий «Терека» Шамиль Лахиялов высказался о возможном вручении Лионелю Месси «Золотого мяча».