Франко Камоцци: не нужно ставить крест на карьере Миранчука в Италии

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о выступлении российского полузащитника Алексея Миранчука в Серии А.

«На мой взгляд, у Алексея Миранчука ещё есть возможность закрепиться в «Аталанте». Не нужно ставить крест на его карьере в Италии. В матче с «Дженоа» он отлично сыграл, на него было приятно смотреть. Все знают, что Алексей – качественный футболист. Если он грамотно воспользуется своими шансами, то, уверен, сможет ещё долго играть в Италии», – приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.