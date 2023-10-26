Сергеев — о результатах «Зенита»: это футбол, жизнь. Не драматизируйте

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев призвал не делать трагедии из результатов сине-бело-голубых на старте сезона.

«Вот вы все задаете один и тот же вопрос: «Что не так?» Всё нормально. Это футбол, это жизнь. Впереди ещё больше половины чемпионата, всё ещё можно изменить. Никакой паники внутри команды нет. Так что не драматизируйте», — приводит слова Сергеева издание Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Сергеев отметился семью голами и тремя результативными передачами в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах. После 12 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Следующий матч в рамках внутреннего первенства «Зенит» проведёт 28 октября, когда в гости к петербургской команде отправится грозненский «Ахмат».