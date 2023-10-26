Луис Энрике: по игровым качествам Заир-Эмери выглядит не на 17 лет, а на все 34

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре полузащитника своей команды Уоррена Заир-Эмери в последних матчах.

«Что я могу сказать об игре Уоррена? Посмотрите на его уровень, на то, как он играет в каждом матче, с какой самоотдачей тренируется.

По игровым качествам Заир-Эмери выглядит не на 17 лет, а на все 34. Это просто невероятно!» — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Заир-Эмери находится в системе «ПСЖ» на протяжении девяти лет (с 2014-го). В текущем сезоне хавбек провёл за парижан семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «ПСЖ» и Заир-Эмери продлят сотрудничество.