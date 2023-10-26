Журналист Франки: Сазонов перешёл в «Торино», потому что он грузин

Итальянский журналист издания Tuttosport Массимо Франки отреагировал на слухи об интересе со стороны некоторых клубов Серии А к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну и защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Итальянские сайты ежедневно публикуют десятки новостей трансферного рынка. Они живут тем, что привлекают внимание читателей. Но правдивого и конкретного там очень мало. 95% — это дым. В этих новостях одни слухи.

Сейчас чемпионат России непривлекателен. В Италии не транслируют по ТВ матчи РПЛ — вместо этого показывают чемпионат Саудовской Аравии. Российские команды и сборная отстранены от международных матчей, и у европейских клубов сейчас нет заинтересованности в покупке игроков из РПЛ.

Итальянские клубы предпочитают отправлять своих скаутов в Южную Америку, Африку или на Дальний Восток, а не в Россию. Исключения есть — например, Саба Сазонов перешёл в «Торино» летом. Но прежде всего потому, что он грузин, как и Хвича Кварацхелия, и его игру видели на молодёжном чемпионате Европы в составе сборной Грузии», — приводит слова Франки Metaratings.ru.