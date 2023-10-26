Мантуан высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Ахматом»

Игрок «Зенита» Густаво Мантуан высказался о предстоящем матче с грозненским «Ахматом» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в субботу, 28 октября.

«Предстоящий матч будет сложным? Действительно, игры с «Ахматом» всегда доставляют много сложностей. Если я не ошибаюсь, в нынешнем сезоне это уже третий раз, когда мы будем встречаться с грозненским клубом. Первые две игры были очень непростыми, поэтому мы готовимся к ещё одному сложному матчу. Мы внимательно слушаем всё, что говорит тренер, настраиваемся и очень хотим победить.

Моё рассечение в матче с «Крыльями»? Всё в порядке, спасибо. Конечно, два-три дня нога прилично поболела, но нужно готовиться к игре. Спасибо за беспокойство», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».