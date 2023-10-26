Бразилец Мантуан — о жизни в Петербурге: холодно. Я бы даже сказал, очень холодно

Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан высказался о климатических условиях пребывания в Санкт-Петербурге. Он признался, что ему холодно в России, однако на тренировочный процесс это никак не влияет.

«Не сложно ли мне тренироваться в условиях холода? Действительно, холодно. Я бы даже сказал, что очень холодно. Но я и в прошлом году застал в Петербурге зимнее время, поэтому в целом немного адаптирован к холодной погоде. Никаких проблем с тренировочным процессом нет, хотя, конечно, прохладно (улыбается)», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче чемпионата сине-бело-голубые встретятся с «Ахматом».